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Средства ПВО за сутки сбили 75 украинских дронов

В Минобороны отметили, что с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 57 591 беспилотный летательный аппарат.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили семь управляемых авиабомб JDAM и 75 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 75 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 57 591 беспилотный летательный аппарат, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 384 танка и другие боевые бронированные машины, 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25 019 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 641 единица специальной военной автомобильной техники.