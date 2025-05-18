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ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий «Юга» за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий «Юга» за сутки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Белая Гора, Плещеевка, Заря, Александро-Калиново, Зализнянское, Клебан-бык и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, украинские войска потеряли до 200 военнослужащих, бронетранспортер Puma итальянского производства, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы.