ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий «Юга» за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Белая Гора, Плещеевка, Заря, Александро-Калиново, Зализнянское, Клебан-бык и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.