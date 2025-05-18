Эксперт: ВС РФ могут летом начать крупное наступление

На переговорах в Стамбуле прозвучало требование России о том, чтобы Украина вывела войска из Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР. Украинская сторона отказала, тогда российская отметила, что тогда таких областей будет пять. При этом она уточнения, какая область будет пятой, не последовало. И в Сумской и Харьковской области есть плацдармы, на которых находятся наши войска, и есть возможность с этих плацдармов продвигаться дальше.