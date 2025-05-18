Харьковская и Сумская области, 18 мая
На переговорах в Стамбуле прозвучало требование России о том, чтобы Украина вывела войска из Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР. Украинская сторона отказала, тогда российская отметила, что тогда таких областей будет пять. При этом она уточнения, какая область будет пятой, не последовало. И в Сумской и Харьковской области есть плацдармы, на которых находятся наши войска, и есть возможность с этих плацдармов продвигаться дальше.
Так совпало, что эти плацдармы равнозначны, и противник последнее время пытается их ликвидировать, атакуя по всей линии боевого соприкосновения на севере, как по тем местам, где стоят наши войска, так и пытаясь бить на стыке Курской и Белгородских областей. Атаки идут практически ежедневно.
Киев не считается с потерями. Они доходят до двух тысяч в сутки. Противнику не удается изменить линию боевого соприкосновения. При этом, по информации американской и британской разведкок, которую озвучивает Украина, якобы в этих областях наблюдается сосредоточение российских войск и что, возможно, именно как раз в сторону Сум или в сторону Харькова начнется очередное наступление. Но, если мы говорим в целом, то у нас такое сосредоточение войск наблюдается по всей линии боевого соприкосновения.
Стратегическая инициатива по-прежнему находится в руках российской армии, то есть она определяет какие маневры и операции затем последуют.
Если посмотреть по интенсивности ударов в Харьковской области и по местам, где противник пытается сосредотачивать силы, то видно, что наша разведка держит руку на пульсе и четко отслеживает все ухищрения ВСУ, скрытно произвести усиление своих подразделений на этом направлении или произвести ротацию, не получится.
Донецкая Народная Республика, 18 мая
В ДНР постепенно освобождаются населенные пункты. На этой неделе взяты Михайловка, Торское и многие другие. Несмотря на всю риторику, которая идет с тукраинской стороны, наши подразделения продвигаются вперед и улучшают позиции таким образом, чтобы освобождение населенных пунктов происходило так же стремительно, как и взятие Авдеевки.
Сейчас уже речь идет о том, что украинские гарнизоны, которые стоят в Славянске и Северске находятся под угрозой окружения. Активные боевые действия скоро начнутся на этом направлении. ВСУ не удается поддерживать комплектацию боевых частей на уровне 50 процентов. Цифра эта снижается. Поэтому противник оставляет населенные пункты либо бегством, либо его там уничтожают.
Под огневой контроль взята трасса Краматорск-Доброполье. Если ВСУ еще могут перевозить боеприпасы, то вот эвакуировать технику для ремонта и доставлять новую для них становится проблематично.
Итоги переговоров в Стамбуле
Противоположная сторона всячески пыталась увязать боевые действия с переговорами. Требования Зеленского и так называемой «коалиции желающих» состоялли в том, чтобы договориться о 30-дневном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на суше, на море и в воздухе.
Российская сторона отказалась, потому что переговорный процесс это одно, боевые действия — другое. Москва предупредила страны НАТО, чтобы они не пытались ввести какой-либо контингент войск на территорию Украины. Такого рода заявления прозвучали в Албании, где собрались представители Североатлантического альянса, обсуждая такую возможность. Некоторые горячие головы вообще призвали срочно перебросить на территорию Украины большой контингент войск НАТО. В окружении Мерца, например, прозвучала цифра 800 тысяч штыков, что звучит неправдоподобно.
Зеленский почему-то поехал в Анкару, а не в Стамбул, который был предложен для переговоров. Напомню, именно там в марте 22-го года были проведены первые переговоры. Выяснилось, что прежде чем делегация во главе с Рустамом Умеровым появилась в Стамбуле, у Зеленского прошли многочисленные консультации в трехстороннем формате с Турцией и США, также он встречался с британскими и французскими специалистами.
Представитель британской разведки МИ-6 Джонатан Пауэлл приехал с тайным визитом, который стал известен всем. Российского президента хотели вытянуть в Стамбул, наверняка, для проведения провокаций или диверсий.
Россия в лице нашего президента переиграла их в политическом и геополитическом плане, и Соединенные Штаты нас в этом поддержали, поэтому Украине пришлось сесть за стол переговоров. Правда конкретных предложений пока не прозвучало.
Когда велись эти переговоры, боевые действия на линии боевого соприкосновения продолжались с украинской стороны с той же интенсивностью, что и обычно. Это лишний раз подтверждает, что Киев, если и настроен на мирные переговоры, то только на словах. Поэтому прекращение боевых действий или их остановка, даже временная, не предусматривается.
А досада Зеленского это, на самом деле, досада британской стороны. Именно они ставили ловушку для нашего президента, организовывали кампанию в СМИ. Все эти усилия оказались тщетны.
Прогноз на ближайшие недели
Наступательные действия продолжатся. Но здесь сохраняется интрига, что под собой подразумевает пятая область, которая перейдет под контроль российской армии. Противник сейчас будет стараться угадать возможность нашего наступления и пытаться туда перебрасывать дополнительные подразделения.
Пользуясь фактором внезапности в течение двух недель, когда уже заканчивается весна и начинается летний летний более сухой период, когда происходит активная фаза боевых действий может начаться наступление. Мы к этому готовимся, потому что для того, чтобы еще дополнительно усилить позицию в переговорном процессе, будь то это переговорный процесс с Украиной или Соединенными Штатами Америки, это усиление произойдет на линии боевого соприкосновения в результате активных действий.