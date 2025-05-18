ВСУ начали проверку слов комбата о «дебильных задачах» в Курской области

«Потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему. Все, на что способны — выговоры, расследования, наложения взысканий. “Политические” игры и оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям», — написал Ширшин на своей странице в Facebook.