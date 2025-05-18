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ВСУ начали проверку слов комбата о «дебильных задачах» в Курской области

Генштаб ВСУ после критики действий военных со стороны командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Александра Ширшина создал рабочую группу для изучения обстоятельств.

Источник: Reuters

Об этом говорится в комментарии ведомства в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Отдельно подробно будут проанализированы приказы и распоряжения, поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке. По результатам проверки будут приняты соответствующие решения», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Комбат Александр Ширшин 16 мая объявил, что подал рапорт на увольнение и обвинил командование в «дебильных задачах», повлекших неоправданные потери личного состава в Курской области.

«Потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему. Все, на что способны — выговоры, расследования, наложения взысканий. “Политические” игры и оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям», — написал Ширшин на своей странице в Facebook.

47-я отдельная механизированная бригада ВСУ принимала участие в боях в Курской области, начатых 6 августа прошлого года. 26 апреля глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона. По данным Минобороны России, ВСУ за время боев потеряли более 76 тыс. военных.

Ширшин еще в начале прошлого года, когда бригада занимала позиции в ДНР, заявлял The New York Times среди других опрошенных офицеров о том, что украинские войска в связи с нехваткой личного состава и вооружений «отдают инициативу» в ведении боевых действий России.