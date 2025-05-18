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Пушилин рассказал о задачах ВС России на константиновском направлении

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на константиновском направлении стоит задача перерезать ВСУ логистику.

Источник: © РИА Новости

«На константиновском направлении российская армия освободила Александрополь. И здесь основная задача перерезать логистику, перекрыть транспортное сообщение, сделать это основательно и разрезать Красноармейско-Дмитровскую агломерацию с Константиновкой», — сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.