В Волгограде проводят в последний путь бойца СВО Павла Белобородова

«Он был с нами в самые тяжелые дни и очень много дал отряду, — написал в своем ТГ-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов. — Он был примером. Опытный, мудрый, с золотыми руками — каждый день приносил пользу не только как боевой товарищ и прекрасный сапер, но и как наставник».