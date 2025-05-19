Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде проводят в последний путь бойца СВО Павла Белобородова

Церемония прощания с воином отряда «Бессмертный Сталинград» состоится в понедельник, 19 мая.

Отряд «Бессмертный Сталинград» простится с сержантом Павлом Белобородовым, позывной «Коба».

«Он был с нами в самые тяжелые дни и очень много дал отряду, — написал в своем ТГ-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов. — Он был примером. Опытный, мудрый, с золотыми руками — каждый день приносил пользу не только как боевой товарищ и прекрасный сапер, но и как наставник».

Сообщается, что Павел имел два образования — стоматолога и менеджера. Работал в полиции и торговле. На спецоперацию пошел добровольцем. У мужчины остались двое сыновей, которые по праву гордятся отцом.

Прощание с погибшим на СВО воином пройдет в понедельник, 19 мая. Захоронение состоится на кладбище поселка Максима Горького в Советском районе Волгограда.

«Волгоградская правда.ру» выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Отечества.