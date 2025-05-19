В Волгограде проводят в последний путь бойца СВО Павла Белобородова

Отряд «Бессмертный Сталинград» простится с сержантом Павлом Белобородовым, позывной «Коба».
«Он был с нами в самые тяжелые дни и очень много дал отряду, — написал в своем ТГ-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов. — Он был примером. Опытный, мудрый, с золотыми руками — каждый день приносил пользу не только как боевой товарищ и прекрасный сапер, но и как наставник».
Сообщается, что Павел имел два образования — стоматолога и менеджера. Работал в полиции и торговле. На спецоперацию пошел добровольцем. У мужчины остались двое сыновей, которые по праву гордятся отцом.
Прощание с погибшим на СВО воином пройдет в понедельник, 19 мая. Захоронение состоится на кладбище поселка Максима Горького в Советском районе Волгограда.
«Волгоградская правда.ру» выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Отечества.