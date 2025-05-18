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Пушилин: ВСУ еще удается удерживаться в Часовом Яре

Городские бои идут в районе огнеупорного комбината.

Источник: Аргументы и факты

Украинским подразделениям все еще удается удерживаться в Часов Яре, там продолжаются городские бои, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«В данном населенном пункте пока противник еще имеет возможности удерживаться и не дает еще пока что заявить о том, что данный населенный пункт освобожден», — сказал губернатор на видео в своем Telegram-канале.

Пушилин рассказал, что в Часовом Яре фиксируются городские бои в районе огнеупорного комбината.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко сообщил, что под контролем ВС РФ находится больше 90% территории Часова Яра.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что наступательные действия российских войск под Часовым Яром теперь фактически ведутся по двум основным направлениям — славянско-краматорскому и константиновскому.