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Бронемобиль ветерана спецназа ГРУ попал в засаду: как Крылов выжил после «внезапного огня» ВСУ

Ветеран ГРУ Крылов попал в засаду ВСУ на бронемобиле собственного производства.

Источник: Комсомольская правда

Ветеран спецназа ГРУ Андрей Крылов стал участником специальной военной операции в 2023 году. Получив ранение, он вернулся домой и приобрел «Буханку» для переоснащения. Позже, в 2024 году, Андрей Крылов вновь вступил в ряды ВС России, но уже с бронемобилем собственного производства. Транспортное средство стало мишенью для боевиков ВСУ, пишет URA.RU.

По словам Андрея Крылова, бронемобиль попал в засаду. В салоне находился целый экипаж. Ветерану спецназа ГРУ и сослуживцам чудом удалось выжить. Сейчас Андрей Крылов находится на реабилитации.

«Машина попала в тщательно подготовленную засаду. Противник использовал тактику ложных позиций и внезапного огня, что сделало ситуацию особенно опасной для экипажа. Я получил перелом позвоночника», — поделился ветеран ГРУ.

Одним из Героев СВО стал рядовой Денис Пономарев. Ему удалось спасти жизнь товарищам. Рядовой доставил сослуживцев в безопасное место, защитив от минометного обстрела.