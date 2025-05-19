Бронемобиль ветерана спецназа ГРУ попал в засаду: как Крылов выжил после «внезапного огня» ВСУ

Ветеран спецназа ГРУ Андрей Крылов стал участником специальной военной операции в 2023 году. Получив ранение, он вернулся домой и приобрел «Буханку» для переоснащения. Позже, в 2024 году, Андрей Крылов вновь вступил в ряды ВС России, но уже с бронемобилем собственного производства. Транспортное средство стало мишенью для боевиков ВСУ, пишет URA.RU.
По словам Андрея Крылова, бронемобиль попал в засаду. В салоне находился целый экипаж. Ветерану спецназа ГРУ и сослуживцам чудом удалось выжить. Сейчас Андрей Крылов находится на реабилитации.
«Машина попала в тщательно подготовленную засаду. Противник использовал тактику ложных позиций и внезапного огня, что сделало ситуацию особенно опасной для экипажа. Я получил перелом позвоночника», — поделился ветеран ГРУ.
Одним из Героев СВО стал рядовой Денис Пономарев. Ему удалось спасти жизнь товарищам. Рядовой доставил сослуживцев в безопасное место, защитив от минометного обстрела.