Бронемобиль ветерана спецназа ГРУ попал в засаду: как Крылов выжил после «внезапного огня» ВСУ

Ветеран спецназа ГРУ Андрей Крылов стал участником специальной военной операции в 2023 году. Получив ранение, он вернулся домой и приобрел «Буханку» для переоснащения. Позже, в 2024 году, Андрей Крылов вновь вступил в ряды ВС России, но уже с бронемобилем собственного производства. Транспортное средство стало мишенью для боевиков ВСУ, пишет URA.RU.