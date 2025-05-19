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ВСУ не выдерживают мощных накатов ВС РФ и бегут с позиций в ДНР

В частности, военные ВСУ убежали из лесополосы у Новомихайловки.

Вооружённые силы Украины не справляются с мощными накатами войск РФ и бегут с позиций в Донецкой народной республике, сообщает РИА Новости.

Об этом рассказал агентству боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Старый. В частности, он сообщил, что военные ВСУ убежали из лесополосы у Новомихайловки.

«Была задача занять “полку” перед Новомихайловкой. Шли, раз — накат, шли, два — накат, на третий накат мы пошли, они уже её освободили. Мы на вторую “полку”, она тоже уже свободна. То есть — они уже убежали. Я думаю, что их моральный дух немножко уже сломлен. Мы всё равно накатываем, накатываем, накатываем», — сказал военнослужащий.

Боец Старый отметил, что командиры ВСУ оставляют держать оборону «тех, кого не жалко».

«Изначально их сидит, может быть, даже и рота. Но когда мы накатывать начинаем, получается, по ходу, тот командующий состав, который посильнее, наверное, откатывается дальше в тыл. Оставляют держать оборону, которых не жалко, так скажем», — уточнил он.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населённый пункт Новомихайловка в ДНР. ВС РФ взяли его под свой контроль до начала действия пасхального перемирия.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что войска РФ продвинулись в районе трёх населённых пунктах на южнодонецком участке.