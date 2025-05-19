Бежавших из-под Курска боевиков ВСУ перебрасывает на донецкое направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают на южнодонецкое направление сбежавших из курской области боевиков, рассказал aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
«Сейчас на южнодонецкое направление противник перебрасывает остатки той группировки, которая бежала из Курской области… На южнодонецком направлении у нас достаточно серьезный успех, мы каждый день продвигаемся в сторону Днепропетровской области. Эти успехи очевидны. Противник безуспешно пытается что-то предпринять, но мы продолжаем двигаться на запад, освобождая наши земли, наши граждан», — отметил Гагин.
Ранее стало известно, что ВС РФ освободили населенный пункт Богатырь. В Минобороны РФ заявили, что это стало серьезным ударом по обороне ВС Украины на южнодонецком направлении.