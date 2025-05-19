«Подразделения БПЛА Уссурийского соединения ВДВ ежедневно уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками, управляемыми по оптоволоконным кабелям, вдоль границы Курской области», — рассказали в ведомстве.
При этом операторы беспилотных летательных аппаратов выявляют замаскированную технику и в лесопосадках, уточнили в министерстве.
Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.