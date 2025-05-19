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Расчеты FPV-дронов уничтожают технику ВСУ у границы Курской области

КУРСК, 19 мая — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов десантников Уссурийского соединения ВДВ уничтожают технику ВСУ вдоль границы Курской области, сообщает Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения БПЛА Уссурийского соединения ВДВ ежедневно уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками, управляемыми по оптоволоконным кабелям, вдоль границы Курской области», — рассказали в ведомстве.

При этом операторы беспилотных летательных аппаратов выявляют замаскированную технику и в лесопосадках, уточнили в министерстве.

Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.

По данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.