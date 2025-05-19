Командир элитной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Магура» Александр Ширшин подал рапорт на увольнение, жестко раскритиковав неадекватные приказы и действия командования. Политолог Владимир Скачко прокомментировал ситуацию и объяснил, почему комбаты и генералы ВСУ стремятся покинуть свои посты.
В рядах ВСУ прослеживается падение боевого духа.
Отставка Александра Ширшина, командира 47-й бригады Вооруженных сил Украины «Магура», может указывать на снижение веры украинских военных в успех операции. Такое мнение в беседе с aif.ru озвучил политолог Владимир Скачко.
«Уход генералов часто говорит о том, что они видят бесперспективность того дела, которым занимаются — в данном случае войны. Это признак того, что они ощущают поражение Украины», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что накопление российских сил и возможное наступление летом усиливают тревогу среди украинских военных.
«Поэтому на Украине возможно все: те, кто интуитивно чувствует приближение удара, могут начать уходить, порой даже без веских причин. Как говорится, вовремя предать — это не предательство, а предвидение», — подытожил Скачко.
На Украине вырос риск военного переворота.
Владимир Скачко, комментируя отставку Александра Ширшина, высказал мнение о возможных последствиях этой ситуации для Владимира Зеленского.
По словам эксперта, осознание генералами бесперспективности военной кампании может привести к попытке военного переворота.
«Если группа высших офицеров почувствует, что их используют как пушечное мясо, они могут создать новую структуру власти, чтобы избежать поражения и собственной гибели», — объяснил aif.ru Скачко.
Он добавил, что Зеленский сейчас «по краю ходит», поскольку Украина оказалась на грани краха по его вине.
«Ходить по краю — удел тех, кто привел страну к пропасти. Зеленский либо сможет избежать катастрофы, либо погибнет вместе с ней. Или будет свергнут теми, кто попытается спасти Украину. Вариантов много, но все они негативны», — заключил политолог.
Зеленского терпят в ВСУ лишь за поставки оружия.
Украинские военные сохраняют лояльность главе киевского режима Владимиру Зеленскому лишь потому, что он обеспечивает поставки вооружений для ВСУ за счет внешней помощи, считает Владимир Скачко.
«Пока они связаны. Зеленский ездит по миру, добивается поставок вооружений — только благодаря этому армия держится. Военные готовы его “порвать”, но пока терпят. Украина держится исключительно на внешней помощи: своего бюджета у нее нет. А человек, который обеспечивает выживание, остается временно незаменимым», — пояснил он.
По словам эксперта, отношения между армией и главой государства основаны не на доверии, а на чистом прагматизме.
«Никакой любви или идеологии там нет — только выживание. Если все сейчас закончится, для украинских генералов начнутся проблемы: ведь практически все они военные преступники. Они воевали с нарушением законов войны, совершали военные преступления против человечества. Их ожидает судьба генералов Третьего рейха», — отметил Скачко.
Он добавил, что командование ВСУ отдает приказы целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре на территории России.
«Они не атакуют военные цели. Вместо этого обстреливают рынки, жилые дома, остановки — это военное преступление. Ответственность наступит для всех, кто отдавал такие приказы или не препятствовал им. И формула “я выполнял приказ” не спасет», — заключил политолог.