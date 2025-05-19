Генералы и комбаты ВСУ бегут от Зеленского, предчувствуя крах армии

«Пока они связаны. Зеленский ездит по миру, добивается поставок вооружений — только благодаря этому армия держится. Военные готовы его “порвать”, но пока терпят. Украина держится исключительно на внешней помощи: своего бюджета у нее нет. А человек, который обеспечивает выживание, остается временно незаменимым», — пояснил он.