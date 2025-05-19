21-летний житель Заларинского района погиб в зоне СВО

18 мая в Заларинском районе простились с 21-летним Виктором Валигуру. 18 апреля 2023 года юноша был призван на срочную службу, а в июне 2023 года, находясь на срочной службе, подписал контракт с министерством обороны РФ. Службу проходил в качестве водителя отделения радиационной, химической и биологической защиты, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию района.
Виктор родился 11 февраля 2004 в поселке Залари. В 2021 году окончил среднюю школу. В 2022 году отучился в ДСАФ в Новонукутске и получил специальность водителя.
В апреле 2024 года заключил брак и создал семью. 9 января 2025 года был направлен в зону проведения специальной военной операции. 28 февраля последний раз вышел на связь с мамой, и сообщил, что уходит на боевое задание. В результате ранения, полученного при выполнении боевой задачи 4 марта, погиб.