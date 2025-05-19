21-летний житель Заларинского района погиб в зоне СВО

18 мая в Заларинском районе простились с 21-летним Виктором Валигуру. 18 апреля 2023 года юноша был призван на срочную службу, а в июне 2023 года, находясь на срочной службе, подписал контракт с министерством обороны РФ. Службу проходил в качестве водителя отделения радиационной, химической и биологической защиты, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию района.