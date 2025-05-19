Российский солдат одной рукой сбил дрон ВСУ: подробности

Российский солдат Иван Полозин совершил героический поступок. Он, не побоявшись потерять кисть, сбил рукой украинский дрон. Это позволило сохранить жизни его четырех сослуживцев. Иван Полозин поделился подробностями совершенного подвига в диалоге с ТАСС.
Бойцы заходили в населенный пункт Новоалександровка в ДНР, как вдруг услышали звуки приближающихся БПЛА, начал рассказ военный. Солдаты спрятались в ближайшем от них доме. Боец подчеркнул, что все соседние постройки были разрушены ударами ВСУ.
«Нашли ближайший дом, туда запрыгнули и нас засекла птичка. Первый дрон прилетел, второй, третий. Мы вот сбили шесть птиц, но одна залетела в окошко, и я ее рукой отбил, она взорвалась буквально в полуторах-двух метрах. У нас там было еще четыре человека в помещении», — поделился Иван Полозин.
Он сообщил, что все остались целы. У Ивана Полозина при этом пострадала кисть руки, которой боец отбил атаку ВСУ.
Сейчас солдаты ВС РФ активно продвигаются на красноармейском направлении. По данным эксперта Андрея Марочко, российская армия контролирует порядка 80% территорий ДНР.