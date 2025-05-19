Российский солдат одной рукой сбил дрон ВСУ: подробности

«Нашли ближайший дом, туда запрыгнули и нас засекла птичка. Первый дрон прилетел, второй, третий. Мы вот сбили шесть птиц, но одна залетела в окошко, и я ее рукой отбил, она взорвалась буквально в полуторах-двух метрах. У нас там было еще четыре человека в помещении», — поделился Иван Полозин.