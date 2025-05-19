В Омском районе простятся с погибшим на СВО Алексеем Зюзько

Завтра, 20 мая 2025 года, в поселке Новоомский пройдет церемония прощания с Алексеем Зюзько. Молодой человек не вернулся живым из зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщили накануне власти Новоомского сельского поселения.
Алексей был мобилизован в 2024-м. Третьего декабря того же года мужчина трагически погиб при выполнении боевой задачи. Траурное мероприятие, которое организуют близкие бойца, начнется в 12:00 у поселкового Дома культуры. Военного проводят в последний путь и похоронят на кладбище села Троицкое.
«Администрация Новоомского поселения выражает глубокое соболезнование родным и близким Алексея. Вечная память Герою!», — написали представители администрации.
Редакция «КП Омск» присоединяется к словам соболезнования.