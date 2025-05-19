В ДНР за неделю сорвали свыше 240 воздушных атак ВСУ

«За прошедшую неделю система “Купол Донбасса” зафиксировала и пресекла 241 попытку украинских беспилотников пересечь охраняемый периметр Донецка, Макеевки и Горловки», — сообщили в ведомстве.
В частности, 15 мая была отражена атака 19 новейших образцов беспилотников на Донецк, Макеевку, Ясиноватую и тыловые города.
Горловку ВСУ пытались атаковать двумя БПЛА типа «летающее крыло» и двумя квадрокоптерами, вооруженными боевыми зарядами.
«Всего за неделю система РЭБ перехватила 49 вражеских беспилотников над Горловкой», — добавили в УФСБ.