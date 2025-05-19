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В ДНР за неделю сорвали свыше 240 воздушных атак ВСУ

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Более 240 воздушных атак Вооруженных сил Украины сорвано над крупными городами ДНР за неделю, сообщили в региональном УФСБ.

Источник: РИА "Новости"

«За прошедшую неделю система “Купол Донбасса” зафиксировала и пресекла 241 попытку украинских беспилотников пересечь охраняемый периметр Донецка, Макеевки и Горловки», — сообщили в ведомстве.

В частности, 15 мая была отражена атака 19 новейших образцов беспилотников на Донецк, Макеевку, Ясиноватую и тыловые города.

Горловку ВСУ пытались атаковать двумя БПЛА типа «летающее крыло» и двумя квадрокоптерами, вооруженными боевыми зарядами.

«Всего за неделю система РЭБ перехватила 49 вражеских беспилотников над Горловкой», — добавили в УФСБ.