Расчёты российских БПЛА уничтожают технику ВСУ у границы с Курской областью

Расчёты FPV-дронов Вооружённых сил России уничтожают технику ВСУ вдоль границы Курской области с Украиной, сообщило Министерство обороны РФ.
Удары по противнику наносятся подразделениями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Уссурийского соединения ВДВ.
«Ежедневно уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками, управляемыми по оптоволоконным кабелям, вдоль границы Курской области», — отметили в Минобороны.
Подчёркивается, что операторы дронов также выявляют замаскированные цели, а также позиции противника в лесопосадках.
Напомним, в апреле стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции успешно протестировали новые российские FPV-дроны «Гортензия 7» и «Гортензия 10», управляемые по оптоволокну. Военнослужащим ВС РФ также передали первую боевую партию этих БПЛА.
12 мая появилась информация, что Вооружённые силы России применили против ВСУ новый дрон-трансформер «Вобла», работающий по технологии FPV.