Расчёты российских БПЛА уничтожают технику ВСУ у границы с Курской областью

Напомним, в апреле стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции успешно протестировали новые российские FPV-дроны «Гортензия 7» и «Гортензия 10», управляемые по оптоволокну. Военнослужащим ВС РФ также передали первую боевую партию этих БПЛА.