Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты российских БПЛА уничтожают технику ВСУ у границы с Курской областью

Операторы дронов ВС РФ выявляют замаскированные цели и позиции противника в лесопосадках.

Источник: Аргументы и факты

Расчёты FPV-дронов Вооружённых сил России уничтожают технику ВСУ вдоль границы Курской области с Украиной, сообщило Министерство обороны РФ.

Удары по противнику наносятся подразделениями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Уссурийского соединения ВДВ.

«Ежедневно уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками, управляемыми по оптоволоконным кабелям, вдоль границы Курской области», — отметили в Минобороны.

Подчёркивается, что операторы дронов также выявляют замаскированные цели, а также позиции противника в лесопосадках.

Напомним, в апреле стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции успешно протестировали новые российские FPV-дроны «Гортензия 7» и «Гортензия 10», управляемые по оптоволокну. Военнослужащим ВС РФ также передали первую боевую партию этих БПЛА.

12 мая появилась информация, что Вооружённые силы России применили против ВСУ новый дрон-трансформер «Вобла», работающий по технологии FPV.