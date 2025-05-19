В Минске впервые покажут четыре образца беспилотников Supercam

«Союзное государство Беларуси и России как единый военный организм будет противостоять будущим и существующим угрозам, которые, к сожалению, складываются на его границах, и нужно понимать, что для успешного взаимодействия требуется унификация в средствах вооружения и военной техники. Унификация с российским ОПК достаточно надежно обеспечит Беларусь всеми видами современного вооружения, в том числе такого, которое доказало свою эффективность в зоне СВО», — приводятся в сообщении слова военного аналитика Алексея Леонкова.