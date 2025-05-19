В Минске впервые покажут четыре образца беспилотников Supercam

«Российская Группа компаний “Беспилотные системы” впервые за рубежом покажет сразу четыре образца из линейки беспилотных летательных аппаратов марки Supercam», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что на ХII Международной выставке вооружения и военной техники «MILEX — 2025» в Белоруссии на стенде объединенной российской экспозиции разместятся флагманский разведчик Supercam S350, беспилотник вертикального взлета и посадки (VTOL) Supercam SX350, компактный БПЛА S150 и коптер Supercam X4, а также наземная станция управления.
Выставка пройдет с 21 по 24 мая в Минске на новой площадке в Минском международном выставочном центре BELEXPO.
В компании отметили, что с 2017 года «Беспилотные системы» исполнили уже несколько контрактов на поставку в минобороны Белоруссии в интересах центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов и артиллерийских бригад. В республике применяют комплексы с БПЛА Supercam S350, Supercam S150 и Supercam S100.
«Союзное государство Беларуси и России как единый военный организм будет противостоять будущим и существующим угрозам, которые, к сожалению, складываются на его границах, и нужно понимать, что для успешного взаимодействия требуется унификация в средствах вооружения и военной техники. Унификация с российским ОПК достаточно надежно обеспечит Беларусь всеми видами современного вооружения, в том числе такого, которое доказало свою эффективность в зоне СВО», — приводятся в сообщении слова военного аналитика Алексея Леонкова.
Группа Компаний «Беспилотные системы» — разработчик беспилотных авиационных систем, оптико-электронных систем и программного обеспечения под маркой Supercam.