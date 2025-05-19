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В Уфе сотрудник районной администрации ушёл на СВО

Сотрудник администрации Орджоникидзевского района Уфы подписал контракт и ушёл на СВО. Он проработал в ведомстве более двух лет и зарекомендовал себя как отличный специалист. Для всех коллег его решение стало неожиданностью, отметил глава района Рустем Хамитов.

Источник: Башинформ

«Решение Дмитрия, сотрудника районной администрации, подписать контракт с Министерством обороны РФ, стало для многих неожиданностью. В непростое для страны время Дмитрий посчитал своим долгом встать на ее защиту. Этот поступок вызывает уважение и восхищение. Желаю Диме удачи в службе!» — написал он в соцсетях.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что Глава Башкирии продлил срок действия региональных единовременных выплат при заключении контракта на службу в зоне спецоперации до 31 мая 2025 года.

Соответствующие изменения внесены в указ о мерах поддержки участников СВО, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, с 1 января этого года, по указу Радия Хабирова, размер выплаты контрактникам от Башкирии был увеличен с 505 до 1,6 млн рублей, с учётом федеральной доплаты сумма составила 2 млн. Мера поддержки продлевалась несколько раз.