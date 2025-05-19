В Уфе сотрудник районной администрации ушёл на СВО

Сотрудник администрации Орджоникидзевского района Уфы подписал контракт и ушёл на СВО. Он проработал в ведомстве более двух лет и зарекомендовал себя как отличный специалист. Для всех коллег его решение стало неожиданностью, отметил глава района Рустем Хамитов.