ТАСС: боевики «Айдара» бегут с позиций на границе с Днепропетровщиной

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Боевики батальона «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ) пытаются бежать с позиций в населенном пункте Новоукраинка ДНР на границе с Днепропетровской областью, в результате среди них есть погибшие. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, паника в рядах боевиков появилась после ударов по месту их дислокации.