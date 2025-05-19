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ТАСС: боевики «Айдара» бегут с позиций на границе с Днепропетровщиной

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Боевики батальона «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ) пытаются бежать с позиций в населенном пункте Новоукраинка ДНР на границе с Днепропетровской областью, в результате среди них есть погибшие. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, паника в рядах боевиков появилась после ударов по месту их дислокации.

Источник: AP 2024

«После серии точных ударов по местам дислокации “Айдара” в Новоукраинке уцелевшие боевики устроили попытку массового бегства из населенного пункта. Попытка эта обернулась для них погибшими и ранеными», — сказали в силовых структурах.

Там добавили, что те, кто не смог сбежать и уцелел, отказываются от дальнейшего выполнения задач.

Ранее в силовых структурах сообщили ТАСС о переброске на этот участок фронта боевиков батальона «Айдар». Спустя некоторое время по ним был нанесен удар при помощи ФАБов, в результате чего погибли 15 боевиков, порядка 20 получили ранения.