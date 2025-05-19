ТАСС: боевики «Айдара» бегут с позиций на границе с Днепропетровщиной

«После серии точных ударов по местам дислокации “Айдара” в Новоукраинке уцелевшие боевики устроили попытку массового бегства из населенного пункта. Попытка эта обернулась для них погибшими и ранеными», — сказали в силовых структурах.
Там добавили, что те, кто не смог сбежать и уцелел, отказываются от дальнейшего выполнения задач.
Ранее в силовых структурах сообщили ТАСС о переброске на этот участок фронта боевиков батальона «Айдар». Спустя некоторое время по ним был нанесен удар при помощи ФАБов, в результате чего погибли 15 боевиков, порядка 20 получили ранения.