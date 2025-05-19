В Ростехе выявили уязвимости немецкого танка Leopard 2

«Они (уязвимости — прим. ред.) связаны как с толщиной и составом брони, так и с внутренней компоновкой боевой машины. Живучесть танка может быть недостаточной. Например, при атаке с разных ракурсов дронов с кумулятивной боевой частью и современных ПТРК (противотанковых ракетных комплексов — прим. ред.)», — говорится в сообщении.