В Ростехе выявили уязвимости немецкого танка Leopard 2

Специалисты государственной корпорации «Ростех» выявили серьезные уязвимости в немецкого танка Leopard 2, изучив экземпляр, захваченный российскими военными в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе организации.
«Они (уязвимости — прим. ред.) связаны как с толщиной и составом брони, так и с внутренней компоновкой боевой машины. Живучесть танка может быть недостаточной. Например, при атаке с разных ракурсов дронов с кумулятивной боевой частью и современных ПТРК (противотанковых ракетных комплексов — прим. ред.)», — говорится в сообщении.
Эксперты, которые осматривали эту трофейную технику, пришли к выводу, что её броня создана с учётом классических противотанковых факторов, которые были характерны для прошлых лет. Таким образом, защита Leopard 2 не соответствует в полной мере современным требованиям.
В госкорпорации также отметили, что ВСУ получило от Запада различные модификации устаревших танков Leopard 1. В существенной степени эта техника потеряла свою боевую эффективность.
В Ростехе добавили, что сейчас наиболее адаптированными к современным боям являются российские танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, которые оборудованы различными приспособлениями для защиты от дронов и ПТРК — от противокумулятивных решеток до динамических элементов.
Напомним, 14 мая Минобороны РФ обнародовало видеозапись с кадрами подрыва боевой машины ВСУ Leopard. Российские военнослужащие нанесли удары по цели с помощью FPV-дронов.