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В Хабаровске открыт набор в добровольческий отряд БАРС-8

При вступлении в отряд предусмотрена единовременная выплата.

Источник: Комсомольская правда

По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина создан добровольческий отряд БАРС-8 «Хабаровск», куда ведется набор граждан. Участникам предлагаются существенные социальные гарантии и материальная поддержка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

При вступлении в отряд предусмотрена единовременная выплата в полмиллиона рублей. Ежемесячное довольствие — от 205 до 290 тысяч рублей. Контракт заключается на полгода с возможностью продления.

Члены отряда получают все социальные гарантии для участников СВО и будут иметь статус ветерана боевых действий. В случае ранения предусмотрена выплата до 4,5 миллиона рублей.

У кандидатов должна быть хорошая физическая форма. Также перед поступлением в отряд обязательно нужно пройти медкомиссию. По распоряжению Дмитрия Демешина все вступившие сразу получают снаряжение и экипировку. Перед отправкой для членов отряда проходят сборы и обучения.

«Перед отправкой в зону проведения СВО в течение двухнедельных сборов проводятся тактические занятия, медицинская подготовка, изучение вооружений. Для операторов БПЛА проводится курс специальной подготовки по сборке, управлению и тактическому применению различных типов БПЛА до трех месяцев. Стать добровольцем отряда может гражданин из любого региона нашей страны», — отметил вице-губернатор, ветеран СВО Артем Мельников.