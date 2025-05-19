В Хабаровске открыт набор в добровольческий отряд БАРС-8

У кандидатов должна быть хорошая физическая форма. Также перед поступлением в отряд обязательно нужно пройти медкомиссию. По распоряжению Дмитрия Демешина все вступившие сразу получают снаряжение и экипировку. Перед отправкой для членов отряда проходят сборы и обучения.