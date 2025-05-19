Инструктор 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» сломал одному из украинских военных ключицу из-за плохой работы на пристрелке. Об этом в предоставленном Минобороны РФ видео сообщил пленный украинский военнослужащий Назар Стецешин.
По его словам, инструкторы ВСУ вообще с обучающимися не церемонятся: могут накричать или ударить. У одного из военных во время пристрелки автоматов болела рука, и он не смог сделать ремонт.
«Это не понравилось инструктору. Он раз крикнул, второй раз. В четвертый раз он подошел к нему, завалил его на землю и сломал ключицу», — сказал он.
Ранее сообщалось, что инструкторы НАТО, работающие с новобранцами в рядах ВСУ, готовят кадровый резерв для украинской армии из несовершеннолетних школьников. Происходит это на полигоне в Ровненской области, где мобилизованные проходит боевое слаживание и обучение, а подростки — так называемые патриотические сборы.
Вместе с тем, по мнению самих иностранных инструкторов, подготовка, которую они проводят украинскими военными, в окопах им не пригодится. На одном из этапов обучения новобранцы прибыли в Чехию. Местные инструкторы удивились уровню подготовки прибывших, но новых знаний не дали. Украинцы повторили изученное на родине, но это происходило в более легком темпе.