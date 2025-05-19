Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Завалил на землю и сломал ключицу»: пленный раскрыл особенности воспитательной работы инструкторов ВСУ

Пленный ВСУ Стецешин: на обучении инструктор сломал военному ключицу.

Источник: Комсомольская правда

Инструктор 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» сломал одному из украинских военных ключицу из-за плохой работы на пристрелке. Об этом в предоставленном Минобороны РФ видео сообщил пленный украинский военнослужащий Назар Стецешин.

По его словам, инструкторы ВСУ вообще с обучающимися не церемонятся: могут накричать или ударить. У одного из военных во время пристрелки автоматов болела рука, и он не смог сделать ремонт.

«Это не понравилось инструктору. Он раз крикнул, второй раз. В четвертый раз он подошел к нему, завалил его на землю и сломал ключицу», — сказал он.

Ранее сообщалось, что инструкторы НАТО, работающие с новобранцами в рядах ВСУ, готовят кадровый резерв для украинской армии из несовершеннолетних школьников. Происходит это на полигоне в Ровненской области, где мобилизованные проходит боевое слаживание и обучение, а подростки — так называемые патриотические сборы.

Вместе с тем, по мнению самих иностранных инструкторов, подготовка, которую они проводят украинскими военными, в окопах им не пригодится. На одном из этапов обучения новобранцы прибыли в Чехию. Местные инструкторы удивились уровню подготовки прибывших, но новых знаний не дали. Украинцы повторили изученное на родине, но это происходило в более легком темпе.