«Завалил на землю и сломал ключицу»: пленный раскрыл особенности воспитательной работы инструкторов ВСУ

Вместе с тем, по мнению самих иностранных инструкторов, подготовка, которую они проводят украинскими военными, в окопах им не пригодится. На одном из этапов обучения новобранцы прибыли в Чехию. Местные инструкторы удивились уровню подготовки прибывших, но новых знаний не дали. Украинцы повторили изученное на родине, но это происходило в более легком темпе.