Отец пятерых детей Александр Голощапов из Пермского края погиб на СВО

Отец пятерых детей из Пермского края Александр Голощапов погиб в ходе специальной военной операции, сообщает администрация Верещагинского округа.
О гибели военнослужащего стало известно утром 19 мая 2025 года. Как рассказывает муниципалитет, мужчина родился 17 апреля 1983 года в посёлке Зюкайка. Через некоторое время семья прикамца переехала в Якутию, где он окончил школу и получил специальность техника, машиниста насосных установок.
Проработав на алмазном заводе, Александр вернулся в Пермский край и трудился на заводе в Зюкайке, а позже на ПРМЗ. Позже мужчина поступил на службу в ВС РФ в звании рядового и принял участие в СВО в должности стрелка-помощника гранатомётчика. 5 сентября 2024 года боец погиб.
«Соболезнования маме Татьяне Борисовне, жене Нине Александровне, дочерям Анастасии и Варваре, сыновьям Тимофею, Артуру и Дмитрию, всем родным и близким», — сообщили в администрации Верещагинского муниципального округа.
Прощание с военнослужащим пройдёт в посёлке Зюкайка на улице Матросова, 18. Начало запланировано на 12 часов дня.