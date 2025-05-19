Отец пятерых детей Александр Голощапов из Пермского края погиб на СВО

Проработав на алмазном заводе, Александр вернулся в Пермский край и трудился на заводе в Зюкайке, а позже на ПРМЗ. Позже мужчина поступил на службу в ВС РФ в звании рядового и принял участие в СВО в должности стрелка-помощника гранатомётчика. 5 сентября 2024 года боец погиб.