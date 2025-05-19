Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart в запорожском селе

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские военные взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart в селе Новоандреевка в Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Новоандреевка. Уничтожение роты ЧВК Mozart (иностранные наемники). Потери противника: 23 убитых, семь пленных (граждане Великобритании и Канады)», — сказал собеседник агентства.

По его словам, доказательствами служат захваченные документы и трофейные рации. Кроме того, российские войска в Запорожской области:

  • сорвали контратаку противника в районе Работино, ликвидировав два БМП M2 Bradley;
  • уничтожили три танка Leopard 1A5 в районе Малой Токмачки, там же разрушено бункеризированное укрытие ВСУ;
  • поразили командный пункт 65-й отдельной механизированной бригады в районе Гуляйполя, ликвидировав до 15 украинских офицеров, включая начальника связи.

В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.

При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.