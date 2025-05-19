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ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий группировки «Юг» за сутки

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки свыше 210 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Часов Яр, Марково, Ступочки, Предтечино, Миньковка, Григоровка, Дылеевка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, украинские войска потеряли свыше 210 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, уничтожены пять пикапов, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.