ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий группировки «Юг» за сутки

По данным ведомства, украинские войска потеряли свыше 210 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, уничтожены пять пикапов, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.