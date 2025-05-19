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ВСУ потеряли до 140 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Пролетарское, Павловка, Атинское, Рыжевка, Садки и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бологовка и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — отмечает Минобороны РФ.