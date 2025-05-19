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ВСУ потеряли 30 боевиков в зоне действий «Днепра» за сутки

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 30 боевиков ВСУ, три склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Блакитное, Новоандреевка, Павловка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, автомобиль, три склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.