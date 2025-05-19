Уроженец Ветлужского округа Сергей Обухов погиб на СВО

Военнослужащий заключил контракт с Минобороны РФ в сентябре 2023 года. Сегодня, 19 мая, в Ветлуге прошло прощание с бойцом. Его организовали в храме во имя Святой Живоначальной Троицы. После отпевания на Братской площади состоялся траурный митинг.