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Уроженец Ветлужского округа Сергей Обухов погиб на СВО

Он заключил контракт с Минобороны в сентябре 2023 года.

Сергей Обухов из Ветлужского округа пал смертью храбрых в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации.

Военнослужащий заключил контракт с Минобороны РФ в сентябре 2023 года. Сегодня, 19 мая, в Ветлуге прошло прощание с бойцом. Его организовали в храме во имя Святой Живоначальной Троицы. После отпевания на Братской площади состоялся траурный митинг.

Представители местной администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее мы писали, что двое нижегородцев освобождены из плена в рамках русско-украинского обмена.