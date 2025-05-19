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ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Группировка «Запад» нанесла поражение формированиям четырёх бригад и одного погранотряда ВСУ, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Соболевка, Глущенково, Новый Мир, Новоосиново в Харьковской области, Редкодуб, Ямполь, Карповка, Кировск в ДНР, а также Новоегоровка в ЛНР.

«ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы “Кракен”, а также склад боеприпасов», — добавили в МО РФ.