В более чем 200 населенных пунктах Сумской области проводят эвакуацию

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Обязательная эвакуация населения проводится в более чем 200 населенных пунктах Сумской области, полностью эвакуировано уже 52 населенных пункта. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
«Новая Слобода стала 202-м населенным пунктом Сумщины, откуда проводится эвакуация. Всего уже полностью эвакуировались жители 52 населенных пунктов», — говорится в заявлении Григорова на странице администрации в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Ранее местные власти заявляли о планах расширить зону эвакуации на Новую Слободу Конотопского района и Марьяновку в Белопольской общине. Григоров тогда утверждал, что из Сумской области уже вывезены 58% населения, подлежащего эвакуации, а в районах вблизи зоны боевых действий остаются порядка 35 тыс. человек.
Власти на Украине в последнее время часто призывают жителей покидать города и села, находящиеся вблизи зоны боевых действий. В конце апреля из-за приближения линии фронта была объявлена принудительная эвакуация в семи селах Днепропетровской области, она затронула жителей территорий, граничащих с ДНР.