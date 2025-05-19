В более чем 200 населенных пунктах Сумской области проводят эвакуацию

Ранее местные власти заявляли о планах расширить зону эвакуации на Новую Слободу Конотопского района и Марьяновку в Белопольской общине. Григоров тогда утверждал, что из Сумской области уже вывезены 58% населения, подлежащего эвакуации, а в районах вблизи зоны боевых действий остаются порядка 35 тыс. человек.