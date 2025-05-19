У Днепра 20-летний боец ВС РФ в одиночку взял в плен разведчика ВСУ

«Я доложил, что взял языка, координаты дал, точки по-коми, чтобы ничего не поняли, по перехватам РЭР (радиоэлектронной разведки — прим. ТАСС) у них тоже слушают. Мы с пленным навели их артиллерию вообще в другое место. Мы с ним докладывали, что они попали куда надо, его хвалили. Я узнал, откуда он, относился как к человеку. Говорили с ним по-русски, по радейке он говорил по-украински», — добавил боец.