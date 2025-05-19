У Днепра 20-летний боец ВС РФ в одиночку взял в плен разведчика ВСУ

20-летний штурмовик с позывным Малой, несмотря на ранения, выполнил задачу и, уничтожив троих военнослужащих ВСУ, смог взять еще одного в плен. «Как-то быстро все, неожиданно это получилось. Он (военнослужащий ВСУ — прим. ТАСС) начал перезаряжаться, направил на меня ствол, а я как раз в этот момент на него накинулся, у него не получилось выстрелить», — рассказал ТАСС Малой.
Он уточнил, что, спрятавшись под антидроновое одеяло, с помощью радиоигры ему удалось с пленным дождаться помощи и вернуться на левый берег. По словам Малого, украинский военный по его указаниям давал своим командирам ложные координаты. Сам же Малой вел радиопереговоры со своим командованием по-коми — оперативный дежурный был его земляком.
«Я доложил, что взял языка, координаты дал, точки по-коми, чтобы ничего не поняли, по перехватам РЭР (радиоэлектронной разведки — прим. ТАСС) у них тоже слушают. Мы с пленным навели их артиллерию вообще в другое место. Мы с ним докладывали, что они попали куда надо, его хвалили. Я узнал, откуда он, относился как к человеку. Говорили с ним по-русски, по радейке он говорил по-украински», — добавил боец.
Командир с позывным Пивыч, по рации координировавший действия, отметил, что радиоигра помогла выиграть время для эвакуации бойца и пленного с острова.