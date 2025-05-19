Главное из брифинга Минобороны 19 мая 2025 года: последние новости на сегодня

ВС России освободили два населенных пункта
«Север» продвинулся в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки атаковали четыре бригады противника в районах шести населенных пунктов Сумской области и две украинские бригады у города Волчанска и села Бологовка Харьковской области.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 140 человек. Также ВС РФ уничтожили танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию РЭБ.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по четырем бригадам и пограничному отряду противника в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, четырех населенных пунктов ДНР и села Новоегоровка ЛНР.
Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Российские бойцы также ликвидировали две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие, станцию РЭБ «Кракен», а также склад боеприпасов.
Подразделения «Юга» заняли выгодные позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах десяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял свыше 210 боевиков, шесть боевых бронированных машин, пять пикапов, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и склад боеприпасов.
Группировка «Центр» проитивостоит противнику в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах десяти населенных пунктов ДНР.
ВСУ потеряли до 455 бойцов, три пикапа, боевую машину пехоты Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашину MaxxPro.
Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах шести населенных пунктов ДНР, а также города Гуляйполе и села Червоное Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 150 человек. ВС РФ также уничтожили четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад боеприпасов.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Блакитное, Новоандреевка, Павловка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области.
«Уничтожены до 30 военнослужащих, автомобиль, три склада боеприпасов и материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, складам боеприпасов и материально-технического имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- пять управляемых авиационных бомб JDAM;
- 127 БПЛА самолетного типа.