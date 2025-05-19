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В зоне СВО погибли ефрейтор Ситников и рядовой Штуц из Пермского края

О гибели земляков сообщила администрация Кизеловского муниципального округа.

Источник: Администрация Кизеловского муниципального округа

Кизел прощается с погибшими участниками СВО. При исполнении воинского долга погибли жители города Ситников Артем Викторович и Штуц Эдуард Владимирович.

Артем Ситников родился в 1999 году. В зоне боевых действий проходил службу в звании ефрейтор. Его земляк, Эдуард Штуц, на 22 года старше. Служил в звании рядового на должности водителя механика.

Прощание с Артемом Ситниковым состоялось в Кизеле днем 19 мая в местном Дворце культуры. Завтра, 20 мая, здесь же с 11:00 воинские почести отдадут его земляку Эдуарду Штуцу.

Администрация Кизеловского округа приносит соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Память о них будет жить вечно, мужество и отвага станут примером для будущих поколений.