В зоне СВО погибли ефрейтор Ситников и рядовой Штуц из Пермского края

Кизел прощается с погибшими участниками СВО. При исполнении воинского долга погибли жители города Ситников Артем Викторович и Штуц Эдуард Владимирович.
Артем Ситников родился в 1999 году. В зоне боевых действий проходил службу в звании ефрейтор. Его земляк, Эдуард Штуц, на 22 года старше. Служил в звании рядового на должности водителя механика.
Прощание с Артемом Ситниковым состоялось в Кизеле днем 19 мая в местном Дворце культуры. Завтра, 20 мая, здесь же с 11:00 воинские почести отдадут его земляку Эдуарду Штуцу.
Администрация Кизеловского округа приносит соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Память о них будет жить вечно, мужество и отвага станут примером для будущих поколений.