СК установил гибель более чем 620 мирных жителей при обстрелах ВСУ территории РФ

«По данным следствия, в результате обстрелов российской территории установлена гибель 621 мирного жителя, из них 38 детей, не менее 3 217 лиц получили ранения различной степени тяжести, в том числе 249 несовершеннолетних», — сказал он в рамках Петербургского международного юридического форума.
Глава СК также отметил, что с начала вооруженного конфликта погибли около 7 тыс. человек и почти 18,5 тыс. мирных жителей получили ранения. «Главной причиной жертв среди мирного населения стали осуществляемые представителями киевского режима обстрелы объектов гражданской инфраструктуры из оружия взрывного действия, стрелкового и легкого вооружения, преимущественно иностранного производства», — отметил глава СК. По его словам, следователи СК возбудили более 3 тыс. уголовных дел после обстрелов украинскими боевиками территорий РФ.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая. Форум проводится Министерством юстиции России и Росконгрессом. Как и в предыдущие годы, он проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. ТАСС является генеральным информационным партнером ПМЮФ.