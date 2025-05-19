СК установил гибель более чем 620 мирных жителей при обстрелах ВСУ территории РФ

Глава СК также отметил, что с начала вооруженного конфликта погибли около 7 тыс. человек и почти 18,5 тыс. мирных жителей получили ранения. «Главной причиной жертв среди мирного населения стали осуществляемые представителями киевского режима обстрелы объектов гражданской инфраструктуры из оружия взрывного действия, стрелкового и легкого вооружения, преимущественно иностранного производства», — отметил глава СК. По его словам, следователи СК возбудили более 3 тыс. уголовных дел после обстрелов украинскими боевиками территорий РФ.