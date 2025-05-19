В Челябинской области расширили меры поддержки для участников СВО

Губернатор Алексей Текслер расширил меры социальной поддержки семей участников спецоперации в Челябинской области. С 2025 года право на выплаты получат опекуны, братья, сестры, бабушки и дедушки военнослужащих, если у них нет прямых родственников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Считаем необходимым расширить круг тех, кто может рассчитывать на поддержку от региона. Это не просто формальность, а реальная помощь тем, кто оказался в сложной ситуации, — подчеркнул Алексей Текслер.
Изменения коснутся также условий получения региональных выплат для самих военнослужащих — теперь оформить их станет проще. Все меры финансируются из областного бюджета. В правительстве отметили, что цель — минимизировать бюрократические барьеры и помочь семьям сосредоточиться на заботе о близких.