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Воина из Волгоградской области Дениса Вальтера похоронили в родном селе

Он подписал контракт с Минобороны.

19 мая 2025 года в селе Верхняя Добринка Камышинского района Волгоградской области состоялись похороны 25-летнего Дениса Дмитриевича Вальтера, погибшего в ходе специальной военной операции.

Как сообщила администрация Камышинского муниципального района, Денис заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации осенью 2024 года и был направлен в зону боевых действий. Точное место и обстоятельства гибели бойца не уточняются.

Прощание прошло в родном селе. Боец был захоронен на местном кладбище. По данным районной администрации, после его смерти остались мама и трое младших братьев.