Воина из Волгоградской области Дениса Вальтера похоронили в родном селе

19 мая 2025 года в селе Верхняя Добринка Камышинского района Волгоградской области состоялись похороны 25-летнего Дениса Дмитриевича Вальтера, погибшего в ходе специальной военной операции.
Как сообщила администрация Камышинского муниципального района, Денис заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации осенью 2024 года и был направлен в зону боевых действий. Точное место и обстоятельства гибели бойца не уточняются.
Прощание прошло в родном селе. Боец был захоронен на местном кладбище. По данным районной администрации, после его смерти остались мама и трое младших братьев.