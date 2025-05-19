Российский штурмовик месяц прятался от французских наемников

В апреле подразделение Казбека, состоящее из 30 штурмовиков, вошло на позиции в районе села Тихое, где попало под интенсивный обстрел. В живых остались лишь двое. Сначала он укрывался вместе с другим военнослужащим, однако на 10-ый день его спутник был убит, и Рамазан оказался в полном одиночестве. Для выживания ему приходилось собирать дождевую воду в бутылку. Он проявил стойкость, дожидаясь подходящего момента, и в итоге сумел самостоятельно выйти к своим.