Корректировал огонь и хранил дома боеприпасы: в Харьковской области задержали пособника ВСУ

В Харьковской области задержан бывший участник теробороны Украины, который занимался корректировкой огня ВСУ. Об этом информирует пресс-служба УВД ВГА Харьковской области.
Речь идет о 31-летнем мужчине, который скрывался на территории Купянского района. Правоохранители нашли и задержали его в ходе проверки мирных жителей этого региона.
«В ходе допроса задержанный признался, что оказывал содействие боевикам незаконных вооруженных формирований Украины, корректируя огонь украинских боевиков по объектам критической инфраструктуры населенного пункта», — сказано в релизе.
Сообщается, что мужчина хранил боеприпасы, в том числе две противотанковые мины, и военную форму украинского образца. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту шпионажа, незаконного хранения боеприпасов и взрывных устройств.
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