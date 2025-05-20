Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корректировал огонь и хранил дома боеприпасы: в Харьковской области задержали пособника ВСУ

В Харьковской области задержали экс-участника теробороны Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Харьковской области задержан бывший участник теробороны Украины, который занимался корректировкой огня ВСУ. Об этом информирует пресс-служба УВД ВГА Харьковской области.

Речь идет о 31-летнем мужчине, который скрывался на территории Купянского района. Правоохранители нашли и задержали его в ходе проверки мирных жителей этого региона.

«В ходе допроса задержанный признался, что оказывал содействие боевикам незаконных вооруженных формирований Украины, корректируя огонь украинских боевиков по объектам критической инфраструктуры населенного пункта», — сказано в релизе.

Сообщается, что мужчина хранил боеприпасы, в том числе две противотанковые мины, и военную форму украинского образца. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту шпионажа, незаконного хранения боеприпасов и взрывных устройств.

Тем временем в Ставрополье задержали девятерых подростков, которые готовили теракт на День Победы.

Ранее сообщалось, что СК России зафиксировал военное преступление ВСУ в Малой Лепетихе Херсонской области, где погибла женщина.