Гвардии рядовой Пугачев уничтожил беспилотник ВСУ из личного оружия

В ходе боевых действий гвардии рядовой Алексей Пугачёв, находясь в составе артиллерийского расчёта, предотвратил атаку вражеского беспилотника, сообщает Минобороны РФ.
Военнослужащий получил ранение, но продолжил выполнение боевой задачи.
Согласно официальной информации, в момент интенсивного обстрела украинских позиций Пугачёв заметил приближающийся дрон-камикадзе. Проявив мгновенную реакцию, боец уничтожил воздушную цель из личного оружия, защитив артиллерийское орудие от повреждений. При подрыве беспилотника российский военный получил осколочное ранение руки, однако после оказания себе первой помощи вернулся к выполнению обязанностей.
Как отмечает оборонное ведомство, благодаря мужественным действиям рядового расчёт успешно подавил огневые точки противника, что позволило российским подразделениям улучшить свои позиции. Этот эпизод вновь демонстрирует высокий уровень подготовки и самоотверженность российских военнослужащих в зоне СВО.
Между тем российские подразделения продолжают наступление в зоне СВО и уже приближаются к Покровску, а также к окраинам Мирнограда.