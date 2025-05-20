Боец ВС РФ: житель ДНР спас от гранат раненых российских военных

Житель посёлка Новотроицкое в ДНР помогал получившим ранения российским штурмовикам и спас их от гранат, закинутых ВСУ, сообщил боец Вооружённых сил РФ с позывным Механик.
Военный служит в 56-м отдельном батальоне специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа. Боец уточнил, что житель, о котором идёт речь, находился в Новотроицком до отступления ВСУ и всё это время жил в подвале.
В этом же месте находились и раненые российские штурмовики.
«Выходил там (житель — прим. ред.) ночью в колодец воды набирал, где-то какие-то продукты, какие-то консервы, перебинтовывал», — сказал Механик, слова которого приводит РИА Новости.
При отступлении украинские солдаты закинули в подвал гранаты. Раненые российские военные спаслись, спрятавшись в нише, которую в подвале вырыл этот мирный житель.
После освобождения Новотроицкого войсками России селянин эвакуировался в пункт временного размещения и рассказал эту историю.
Напомним, ранее стало известно, что в зоне спецоперации российский военнослужащий Иван Полозин отбил рукой беспилотный летательный аппарат ВСУ, который пытался атаковать группу бойцов ВС РФ. Это произошло во время штурма. Вместе с Полозиным были ещё четверо сослуживцев. Военнослужащий уточнил, что из-за удара он получил травму кисти, но серьёзных ранений избежал. Другие бойцы не пострадали.