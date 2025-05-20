Боец ВС РФ: житель ДНР спас от гранат раненых российских военных

Напомним, ранее стало известно, что в зоне спецоперации российский военнослужащий Иван Полозин отбил рукой беспилотный летательный аппарат ВСУ, который пытался атаковать группу бойцов ВС РФ. Это произошло во время штурма. Вместе с Полозиным были ещё четверо сослуживцев. Военнослужащий уточнил, что из-за удара он получил травму кисти, но серьёзных ранений избежал. Другие бойцы не пострадали.