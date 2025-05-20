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Жил в подвале и помогал бойцам ВС России: как мирный житель ДНР спас солдат от гранат ВСУ

РИАН: Житель Новотроицкого спас раненых штурмовиков РФ от гранат ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Не только военные РФ прослыли героями спецоперации. Ими становились и мирные жители. Так, уроженец Новотроицкого спас от гранат украинских боевиков нескольких раненых российских солдат. Этой историей поделился боец одного из батальонов спецназначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Механик».

По словам солдата, один из местных жителей ДНР жил в подвале вместе с российскими военными. Он выходил ночью и приносил раненым штурмовикам еду и воду. Уроженец Новотроицкого, по словам «Механика», помогал пострадавшим, перебинтовывал. Он уточнил, что боевики ВСУ закидывали в подвалы гранаты, покидая сёла.

«Этот гражданский рассказал: “Нас спасло только то, что в подвале я вырыл еще одну нишу, и мы туда спрятались”» — цитирует «Механика» РИА Новости.

В ходе спецоперации отличился и ветеран ГРУ Андрей Крылов. Он создал бронемобиль и повторно отправился на службу. Ветеран спецназа ГРУ и сослуживцы чудом выжили после одной из атак ВСУ.