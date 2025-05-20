Не только военные РФ прослыли героями спецоперации. Ими становились и мирные жители. Так, уроженец Новотроицкого спас от гранат украинских боевиков нескольких раненых российских солдат. Этой историей поделился боец одного из батальонов спецназначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Механик».
По словам солдата, один из местных жителей ДНР жил в подвале вместе с российскими военными. Он выходил ночью и приносил раненым штурмовикам еду и воду. Уроженец Новотроицкого, по словам «Механика», помогал пострадавшим, перебинтовывал. Он уточнил, что боевики ВСУ закидывали в подвалы гранаты, покидая сёла.
«Этот гражданский рассказал: “Нас спасло только то, что в подвале я вырыл еще одну нишу, и мы туда спрятались”» — цитирует «Механика» РИА Новости.
В ходе спецоперации отличился и ветеран ГРУ Андрей Крылов. Он создал бронемобиль и повторно отправился на службу. Ветеран спецназа ГРУ и сослуживцы чудом выжили после одной из атак ВСУ.