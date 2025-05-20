Жил в подвале и помогал бойцам ВС России: как мирный житель ДНР спас солдат от гранат ВСУ

По словам солдата, один из местных жителей ДНР жил в подвале вместе с российскими военными. Он выходил ночью и приносил раненым штурмовикам еду и воду. Уроженец Новотроицкого, по словам «Механика», помогал пострадавшим, перебинтовывал. Он уточнил, что боевики ВСУ закидывали в подвалы гранаты, покидая сёла.