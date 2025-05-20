На волчанском направлении продолжаются активные действия российских военных.
Согласно данным силовых структур, ежедневно штурмовые группы освобождают до 20 жилых строений в городской черте, расположенных вдоль реки Волчья.
Параллельно с зачисткой городских кварталов российские подразделения развивают наступление в сторону населенного пункта Волчанские Хутора. В последние дни на этом направлении, а также в районе Липцов, артиллерийские и ракетные подразделения ВС РФ успешно нейтрализовали четыре мобильные группы противника, передвигавшиеся на пикапах.
Как отмечают в силовых ведомствах, комплексное применение огневых средств позволяет эффективно противодействовать попыткам ВСУ маневрировать и перебрасывать подкрепления. Операция по освобождению территории продолжается планомерно, с последовательным вытеснением противника из укрепленных позиций.
Военные эксперты подчеркивают важность таких методичных действий, которые позволяют минимизировать потери среди личного состава и гражданского населения, одновременно наращивая контроль над освобождаемыми территориями.
Между тем российские подразделения продолжают наступление в зоне СВО и уже приближаются к Покровску, а также к окраинам Мирнограда.