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Российские военнослужащие зачищают в районе Волчанска до 20 домов в день

В среднем за сутки удается зачистить до 20 домовладений.

Источник: Аргументы и факты

На волчанском направлении продолжаются активные действия российских военных.

Согласно данным силовых структур, ежедневно штурмовые группы освобождают до 20 жилых строений в городской черте, расположенных вдоль реки Волчья.

Параллельно с зачисткой городских кварталов российские подразделения развивают наступление в сторону населенного пункта Волчанские Хутора. В последние дни на этом направлении, а также в районе Липцов, артиллерийские и ракетные подразделения ВС РФ успешно нейтрализовали четыре мобильные группы противника, передвигавшиеся на пикапах.

Как отмечают в силовых ведомствах, комплексное применение огневых средств позволяет эффективно противодействовать попыткам ВСУ маневрировать и перебрасывать подкрепления. Операция по освобождению территории продолжается планомерно, с последовательным вытеснением противника из укрепленных позиций.

Военные эксперты подчеркивают важность таких методичных действий, которые позволяют минимизировать потери среди личного состава и гражданского населения, одновременно наращивая контроль над освобождаемыми территориями.

Между тем российские подразделения продолжают наступление в зоне СВО и уже приближаются к Покровску, а также к окраинам Мирнограда.