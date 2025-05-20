Российские военнослужащие зачищают в районе Волчанска до 20 домов в день

Параллельно с зачисткой городских кварталов российские подразделения развивают наступление в сторону населенного пункта Волчанские Хутора. В последние дни на этом направлении, а также в районе Липцов, артиллерийские и ракетные подразделения ВС РФ успешно нейтрализовали четыре мобильные группы противника, передвигавшиеся на пикапах.