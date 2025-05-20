Мэр Мариуполя: в городе всё ещё находят схроны с оружием ВСУ

Тайники с оружием Вооружённых сил Украины до сих пор есть в Мариуполе в Донецкой народной республике, заявил мэр города Олег Моргун в беседе с РИА Новости.
«До сих пор выявляют ещё схроны с оружием, с боеприпасами. Три года прошло, мы ещё выявляем — на заводах, в каких-то схронах. Понятно, что это, скорее всего, отходя, в надежде на то, что вернутся, какие-то может спящие ячейки и что-то тут организовать», — сказал он.
Мэр подчеркнул, что силовые структуры обеспечивают безопасность населения.
«Силовые структуры, которые созданы на территории, ну и функционируют на территории ДНР, в том числе и в городе Мариуполе, выполняют свои функции на должном уровне», — отметил он.
Напомним, Минобороны РФ заявило о полном освобождении города Мариуполя 20 мая 2022 года.
Ранее в Мариуполе рассказали, как изменился город за три года после освобождения. Мариуполь активно восстанавливается. В частности, строятся новые дома, запускаются предприятия и создаются рабочие места.
Эксперт Дмитрий Савенков заявил, что Мариуполь обретает облик, который был невозможен раньше.