Подполье: ВСУ обстреливают дома в Сумах, вынуждая людей соглашаться уехать

Жителей Сум принудительно эвакуируют. Как рассказал aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев, украинские военные обстреливают дома, чтобы люди соглашались уехать.
«Обстреливают дома, чтобы быстрее соглашались. Бьют по домам самых упорных. Из самих Сум суды и прокуратуру вывезли, вывозят архивы из мэрии, кадастровые документы и все, что с недвижимостью связано», — отметил он.
По словам подпольщика, тех, кто не соглашается на принудительную эвакуацию, могут расстрелять.
«Могут и расстрелять. На Донбассе расстреливали. Считают, что кто останется, тот за Россию, а значит враг», — добавил Лебедев.
Как стало известно, украинские власти объявили, что население из 202 населенных пунктов Сумской области должно покинуть территорию.