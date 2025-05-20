Расчет ЗРК «Стрела-10М» сбил дроны-шпионы ВСУ на запорожском направлении

«Расчет зенитно-ракетного комплекса “Стрела-10М” 35-й общевойсковой армии группировки войск “Восток” обнаружил и успешно поразили в воздухе БПЛА противника, обеспечив прикрытие подразделений на запорожском направлении», — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что вражеские разведывательные БПЛА самолетного типа были обнаружены военнослужащими наблюдательного поста в ходе мониторинга воздушного пространства. После определения направления и азимута на летящий беспилотник данные были переданы расчету ЗРК «Стрела-10М».
«Военнослужащие привели комплекс в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и после захвата целей произвели пуски ракет, уничтожив вражеские беспилотники самолетного типа “Лелека-100”, “Фурия” и Shark, осуществлявшие воздушную разведку и корректировку артиллерийского огня», — добавили в министерстве.