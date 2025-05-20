Расчет ЗРК «Стрела-10М» сбил дроны-шпионы ВСУ на запорожском направлении

Там уточнили, что вражеские разведывательные БПЛА самолетного типа были обнаружены военнослужащими наблюдательного поста в ходе мониторинга воздушного пространства. После определения направления и азимута на летящий беспилотник данные были переданы расчету ЗРК «Стрела-10М».