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Расчет ЗРК «Стрела-10М» сбил дроны-шпионы ВСУ на запорожском направлении

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10М» группировки войск «Восток» обнаружил и уничтожил разведывательные беспилотники ВСУ самолетного типа на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчет зенитно-ракетного комплекса “Стрела-10М” 35-й общевойсковой армии группировки войск “Восток” обнаружил и успешно поразили в воздухе БПЛА противника, обеспечив прикрытие подразделений на запорожском направлении», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что вражеские разведывательные БПЛА самолетного типа были обнаружены военнослужащими наблюдательного поста в ходе мониторинга воздушного пространства. После определения направления и азимута на летящий беспилотник данные были переданы расчету ЗРК «Стрела-10М».

«Военнослужащие привели комплекс в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и после захвата целей произвели пуски ракет, уничтожив вражеские беспилотники самолетного типа “Лелека-100”, “Фурия” и Shark, осуществлявшие воздушную разведку и корректировку артиллерийского огня», — добавили в министерстве.