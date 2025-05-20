Экипаж ТОС «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении

«На южнодонецком направлении экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС “Солнцепек” группировки войск “Восток” нанес удар реактивными термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ. В результате применения термобарических боеприпасов опорный пункт был полностью уничтожен вместе с живой силой и техникой, находившейся в зоне поражения», — сказали в ведомстве.
Там рассказали, что этот хорошо укрепленный оборонительный рубеж ВСУ с развитой системой фортификаций, инженерных заграждений и огневых позиций обнаружила разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Получив задачу по поддержке наступательных действий штурмовых подразделений и уничтожению опорного пункта ВСУ, военнослужащие дозора ТОС-1А «Солнцепек» прибыли на место развертывания боевой машины для разведки местности. После этого расчет ТОС занял огневую позицию и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по указанным координатам.