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Экипаж ТОС «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожил укрепленный оборонительный рубеж ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«На южнодонецком направлении экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС “Солнцепек” группировки войск “Восток” нанес удар реактивными термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ. В результате применения термобарических боеприпасов опорный пункт был полностью уничтожен вместе с живой силой и техникой, находившейся в зоне поражения», — сказали в ведомстве.

Там рассказали, что этот хорошо укрепленный оборонительный рубеж ВСУ с развитой системой фортификаций, инженерных заграждений и огневых позиций обнаружила разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Получив задачу по поддержке наступательных действий штурмовых подразделений и уничтожению опорного пункта ВСУ, военнослужащие дозора ТОС-1А «Солнцепек» прибыли на место развертывания боевой машины для разведки местности. После этого расчет ТОС занял огневую позицию и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по указанным координатам.