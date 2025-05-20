Экипаж ТОС «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении

Получив задачу по поддержке наступательных действий штурмовых подразделений и уничтожению опорного пункта ВСУ, военнослужащие дозора ТОС-1А «Солнцепек» прибыли на место развертывания боевой машины для разведки местности. После этого расчет ТОС занял огневую позицию и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по указанным координатам.