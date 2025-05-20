Бойцы РФ по лестницам преодолели танковый ров в Котляровке

«В лесополосах на подходах к населенному пункту мы создали дымовой заслон благодаря чему БПЛА, авиация противника была отвлечена в тот момент туда», — рассказал Рябов.
В этот момент, продолжил он, российские бойцы взяли четырехметровые лестницы и с помощью них преодолели ров. «Как осада замка происходит — они эти лестницы перекинули, быстро перебрались на ту сторону и влетели в лесополосы, прилегающие к населенному пункту. Противник этой наглости и дерзости не ожидал», — подчеркнул боец.
Ранее командир штурмового отделения 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Мурачев рассказал ТАСС о том, что бойцы РФ шли на штурм населенного пункта с металлическими лестницами. Их они использовали, чтобы перейти через танковый ров.
12 мая Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Котляровка в ДНР.