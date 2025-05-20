В Прикамье простятся с 35-летним Константином Шляпиным, погибшим на СВО

Друзья и родные простятся с 35-летним Константином Шляпиным, погибшим на СВО, рассказали в администрации Александровского округа Пермского края.
Константин родился 23 октября 1989 года в Александровске. О том, где он учился и работал, в сообщении местных властей не уточняется.
Близкие погибшего бойца создали в Сети страницу, посвящённую его памяти.
«Константин Шляпин с первых дней специальной военной операции встал на защиту Родины, не колеблясь, ведь он видел в этом свой гражданский долг, свою ответственность перед Россией», — говорится на ней.
Константина похоронят 20 мая Всех, кто желает проводить его в последний путь, просят подойти в прощальный зал по улице Кирова, 38 в Александровске. Траурная церемония будет проходить с 10:00 до 12:00. Мужчину похоронят на городском кладбище.
Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 22 мая в Сивинском округе пройдёт прощание с 25-летним бойцом СВО Максимом Макаровым.