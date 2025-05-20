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В Прикамье простятся с 35-летним Константином Шляпиным, погибшим на СВО

Его проводят в последний путь 20 мая.

Источник: РИА "Новости"

Друзья и родные простятся с 35-летним Константином Шляпиным, погибшим на СВО, рассказали в администрации Александровского округа Пермского края.

Константин родился 23 октября 1989 года в Александровске. О том, где он учился и работал, в сообщении местных властей не уточняется.

Близкие погибшего бойца создали в Сети страницу, посвящённую его памяти.

«Константин Шляпин с первых дней специальной военной операции встал на защиту Родины, не колеблясь, ведь он видел в этом свой гражданский долг, свою ответственность перед Россией», — говорится на ней.

Константина похоронят 20 мая Всех, кто желает проводить его в последний путь, просят подойти в прощальный зал по улице Кирова, 38 в Александровске. Траурная церемония будет проходить с 10:00 до 12:00. Мужчину похоронят на городском кладбище.

Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 22 мая в Сивинском округе пройдёт прощание с 25-летним бойцом СВО Максимом Макаровым.