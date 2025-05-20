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РИА Новости: Сотни тел военных ВСУ остаются возле госграницы в Курской области

ВСУ уничтожают тела погибших сослуживцев, чтобы родные не смогли узнать их судьбу.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военнослужащие препятствуют эвакуации тел погибших сослуживцев и даже уничтожают их при помощи сбросов с дронов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российских десантников.

Сообщается, что сотни погибших солдат ВСУ остаются в приграничных районах Курской области, где ранее проходили боевые действия. При этом тела из лесопосадок, а также с улиц населенных пунктов, находящихся в нескольких километрах от государственной границы, невозможно эвакуировать из-за обстрелов с украинской стороны.

ВСУ уничтожают тела погибших, чтобы родственники не смогли узнать об их судьбе, сказано в публикации.

Как ВСУ обстреляли российских бойцов, вывозивших в морги тела украинских солдат, читайте здесь на KP.RU.

Ранее командир спецподразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, как российские солдаты вывозят тела бойцов ВСУ, подчеркнув, что павшие украинские военные не являются для Российской Армии врагами.

Тем временем военкор Александр Коц рассказывает, как Россия и Украина обменялись телами погибших.