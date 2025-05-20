РИА Новости: Сотни тел военных ВСУ остаются возле госграницы в Курской области

Сообщается, что сотни погибших солдат ВСУ остаются в приграничных районах Курской области, где ранее проходили боевые действия. При этом тела из лесопосадок, а также с улиц населенных пунктов, находящихся в нескольких километрах от государственной границы, невозможно эвакуировать из-за обстрелов с украинской стороны.